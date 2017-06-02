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فيديو اليوم: مذيعة قناة حنبعل تثير الجدل بسبب تلاعبها بالقلم
Vendredi 02 Juin 2017
بــاب نــات
- أثارت لقطة طريفة قامت بها إيمان المداحي العلايمي مقدمة برنامج "يحدث في تونس" الذي تبثه قناة حنبعل موجة من السخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
و أظهر مقطع فيديو الاعلامية إيمان المداحي و هي تتلاعب بالقلم و تريد أن تضعه في غطائه الموجود بفمها على الا أنها نجحت في ذلك بعد عدة محاولات...
Publié le:2017-06-02 01:22:18
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