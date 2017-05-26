فريق سيدات النادي الافريقي يفوز بالكاس و يتوج بثنائي الموسم

Vendredi 26 Mai 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-05-26 18:31:38

- فازت سيدات النادي الافريقي مساء اليوم الجمعة بكاس تونس لكرة اليد بعد انتصارهن في مباراة الدور النهائي لكاس تونس لكرة اليد التي احتضنتها القاعة المتعددة الاختصاصات على جمعية مقرين بنتيجة 22-18.وضم فريق فتيات النادي الافريقي الكاس الى لقب البطولة ليتوج بثنائي الموسم فضلا عن احرازه قبل اسابيع لقب البطولة العربية للاندية .وفرضت زميلات اللاعبة صاحبة الخبرة رجاء التومي سيطرة تكاد تكون كلية على اغلب ردهات المباراة و تمكن من اخذ الفارق لصالحن في اكثر من مناسبة وحتى استفاقة لاعبات جمعية مقرين لم يشفع لهن للعودة في المباراة.وتولت وزير شؤون الشباب و الرياضة مجدولين الشارني تسليم لقب الكاس لسيدات النادي الافريقي.ر/حسني /ص.