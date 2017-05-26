Radio Babnet Tunisie  On Air: Warda - Ana ayza Mo3gizaa  
Sport

فريق سيدات النادي الافريقي يفوز بالكاس و يتوج بثنائي الموسم

Vendredi 26 Mai 2017
بــاب نــات - فازت سيدات النادي الافريقي مساء اليوم الجمعة بكاس تونس لكرة اليد بعد انتصارهن في مباراة الدور النهائي لكاس تونس لكرة اليد التي احتضنتها القاعة المتعددة الاختصاصات على جمعية مقرين بنتيجة 22-18.



وضم فريق فتيات النادي الافريقي الكاس الى لقب البطولة ليتوج بثنائي الموسم فضلا عن احرازه قبل اسابيع لقب البطولة العربية للاندية .
وفرضت زميلات اللاعبة صاحبة الخبرة رجاء التومي سيطرة تكاد تكون كلية على اغلب ردهات المباراة و تمكن من اخذ الفارق لصالحن في اكثر من مناسبة وحتى استفاقة لاعبات جمعية مقرين لم يشفع لهن للعودة في المباراة.
وتولت وزير شؤون الشباب و الرياضة مجدولين الشارني تسليم لقب الكاس لسيدات النادي الافريقي.

ر/حسني /ص.

Publié le:2017-05-26 18:31:38

festival-6c20359cebb93fe19572b90b0d19a3eb-2017-05-26 18:31:38
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 143264



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12361,2

  • (23 mai)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 2,74409 DT        1$ =2,43200 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23 mai)   354,5 MDT
  

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |143264 1641|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires