فريق سيدات النادي الافريقي يفوز بالكاس و يتوج بثنائي الموسم

وضم فريق فتيات النادي الافريقي الكاس الى لقب البطولة ليتوج بثنائي الموسم فضلا عن احرازه قبل اسابيع لقب البطولة العربية للاندية .
وفرضت زميلات اللاعبة صاحبة الخبرة رجاء التومي سيطرة تكاد تكون كلية على اغلب ردهات المباراة و تمكن من اخذ الفارق لصالحن في اكثر من مناسبة وحتى استفاقة لاعبات جمعية مقرين لم يشفع لهن للعودة في المباراة.
وتولت وزير شؤون الشباب و الرياضة مجدولين الشارني تسليم لقب الكاس لسيدات النادي الافريقي.
ر/حسني /ص.
Publié le:2017-05-26 18:31:38
Par:mah20 (France )
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