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القيروان: مشاريع صحيّة جديدة لتعزيز البنية التحتية الاستشفائية وتطوير الخدمات الاستعجالية (المدير الجهوي للصحة)

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Bookmark article    Publié le Vendredi 31 Juillet 2026 - 19:06 قراءة: 1 د, 20 ث
      
يشهد القطاع الصحي بولاية القيروان إنجاز جملة من المشاريع الصحية بهدف تطوير الخدمات الطبية، وتعزيز البنية التحتية الاستشفائية لتقريب الخدمات الصحية من المواطنين، وتخفيف عناء التنقل عنهم، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للصحة بالقيروان جمال مرابط.
وأضاف مرابط، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه المشاريع تندرج ضمن استراتيجية جهوية شاملة تهدف إلى دعم المؤسسات الصحية بأطباء الاختصاص، وتحسين ظروف الاستقبال وجودة العلاج بالمستشفيات العمومية.
​وأعلن، في هذا السياق، عن قرب استكمال المستوصف صنف 4 بمنطقة الفتح، والذي بلغت كلفة إنجازه 476 ألف دينار عن طريق برنامج التنمية المندمجة، وذلك بعد ربطه بشبكات الماء والكهرباء في انتظار تسليمه رسميا من قبل مصالح التنمية المندمجة الى وزارة الصحة ليشرع في تقديم خدماته قريبا لابناء المنطقة وما جاورها، مؤكدا تواصل الأشغال بالمستشفى الجهوي ببوحجلة بخطى حثيثة.

ولفت الى أنّ العمل جار بالتنسيق مع وزارة الصحة من أجل إعداد منصة تقنية متخصّصة تضمّ أقسام الجراحة العامة، وطب العظام، والانعاش، وطب التوليد، مع تعزيزها بأطباء اختصاص في مختلف المجالات، إلى جانب توفير عيادات أسبوعية منتظمة لتقريب التخصّصات الطبية للمرضى وتلبية احتياجاتهم العلاجية بكفاءة عالية.
​أما على مستوى المستشفى الجامعي ابن الجزار، افاد مرابط بأنه تم رصد تمويل بقيمة 1ر4 ملايين دينار من الصندوق الكويتي للتنمية من اجل إعادة تهيئة وتوسعة قسم الاستعجالي بهذا المستشفى لدعم قدراته وطاقة استيعابه.
 وحرصا على استمرارية خدماته طيلة مدة الأشغال دون انقطاع، تم تركيز وحدات مسبقة الصنع لضمان تقديم الخدمات الطبية الاستعجالية لفائدة المواطنين حرصا من الإدارة على ديمومة المرفق العمومي.

​ومن المنتظر أن تشهد طاقة استيعاب القسم ارتفاعا لتصل إلى نحو 50 سريرا مع إرساء نظام فرز متطوّر ومخطّط مسار دقيق للمرضى وفق المعايير العالمية لضمان التعامل السريع والناجع مع مختلف درجات الخطورة.
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