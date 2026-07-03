المركز الفني للصناعات الميكانيكية والكهربائية ينظم اللقاءات القطاعية الخامسة حول التحول الطاقي والبيئي في صناعات السيارات والطيران يوم 15 جويلية الجاري

ينظم المركز الفني للصناعات الميكانيكية والكهربائية بمدينة سوسة الدورة الخامسة من "اللقاءات القطاعية" المخصصة لقطاعي صناعة السيارات والطيران تحت شعار "المركز، شريككم الاستراتيجي لإنجاح التحول الطاقي والبيئي"، وذلك يوم 15 جويلية الجاري.وتهدف التظاهرة إلى جمع ممثلين عن المؤسسات الصناعية والخبراء والهياكل العمومية والشركاء الفنيين للنقاش حول أبرز التحديات التي تواجه القطاعين وفي مقدمتها إزالة الكربون من الأنشطة الصناعية والتأقلم مع المتطلبات التنظيمية الجديدة وتحسين النجاعة الطاقية وتعزيز مبادئ الاقتصاد الدائري.ويتضمن برنامج اللقاء تنظيم جلسات نقاش وورشات تفكير لتبادل الخبرات واستعراض الحلول العملية الكفيلة بمرافقة المؤسسات الصناعية في مسار التحول البيئي والطاقي إلى جانب استكشاف فرص جديدة للشراكات والمشاريع التعاونية.كما سيوفر الحدث فضاء للتشبيك بين مختلف المتدخلين في المنظومة الصناعية بما يعزز التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين ويدعم تنافسية قطاعي السيارات والطيران في تونس في ظل التحولات التي يشهدها القطاع الصناعي على المستويين الإقليمي والدولي