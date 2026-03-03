Babnet   Latest update 21:19 Tunis

نادي النصر السعودي يعلن غياب كريستيانو رونالدو بسبب إصابة عضلية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a741a7123417.11662253_lmhogfikeqjnp.jpg>
قراءة: 0 د, 48 ث
      
أعلن نادي النصر السعودي تعرض قائده كريستيانو رونالدو إلى إصابة عضلية ستبعده عن المباريات، دون تحديد مدة غيابه عن متصدر البطولة السعودية لكرة القدم للمحترفين.

وكان رونالدو قد غادر أرضية الميدان قرب نهاية مباراة الفيحاء، التي فاز بها النصر 3-1 مطلع الأسبوع، بعد إهداره ركلة جزاء، وظهر متأثرا بالإصابة.


وأوضح النادي، عبر منصة "إكس"، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب أثبتت تعرضه لإصابة عضلية خلال اللقاء الأخير، مشيرا إلى أنه سيخضع لبرنامج تأهيلي مع تقييم مستمر إلى حين عودته إلى التمارين الجماعية.


وسجل النجم البرتغالي (41 عاما) 22 هدفا في 26 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم.

ويتصدر النصر ترتيب البطولة برصيد 61 نقطة، بفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني، ومن المنتظر أن يواجه فريق نيوم يوم السبت المقبل.

كما تأجلت مواجهة النصر أمام نادي الوصل الإماراتي، التي كانت مبرمجة في ذهاب الدور ثمن النهائي لرابطة أبطال آسيا، وذلك عقب قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل مباريات مسابقاته القارية في الشرق الأوسط بسبب الأوضاع الراهنة في المنطقة.
الثلاثاء 03 مارس 2026 | 13 رمضان 1447
