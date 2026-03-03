منوبة: حجز أكثر من 65 قنطارا من الفارينة المدعمة بمخبزة مصنّفة من أجل الاخلال بتراتيب الدعم

نفّذ أعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بمنوبة، أثناء الحصة المسائية لليوم الثلاثاء، عملية حجز نوعية بمنطقة الجديدة، تمثّلت في حجز فعلي لـ 65.5 قنطارا من الفارينة المدعمة بمخبزة مصنّفة، وفق معطيات تحصّلت عليها صحفيّة "وات" من الإدارة الجهوية.وتأتي عمليّة الحجز بعد ثبوت تعمّد صاحب المخبزة استعمال هذا النوع من الفارينة، المعدّة حصريا لصنع خبز الـ"باقات"، في تحضير وصنع أنواع من الخبز الرفيع عوضا عن الفارينة الرفيعة، ما استوجب تحرير محضر اقتصادي في الغرض، واستكمال إجراءات التحرير ضدّ صاحب المخبزة لارتكابه مخالفة الإخلال بتراتيب الدعم باستعمال مادة مدعمة في غير الأغراض المخصصة لها، ومن المنتظر أن تتم إعادة بيع المحجوز بمسالك التوزيع القانونية وتضمين محصوله المالي بالخزينة العامة.وتأتي هذه العملية بعد عملية حجز فعلي لـ47 قنطارا من الفارينة المدعمة تمت مساء أمس الاثنين بمخبزة مدعمة بالدندان، وذلك في إطار المجهودات المكثّفة التي تقوم بها فرق المراقبة الاقتصادية مستقلة، أو في اطار مشترك مع الشرطة والحرس البلديين والوحدات الأمنية، للتصدي للممارسات المخلة بتراتيب الدعم واستغلال المواد المدعمة في غير الأوجه المخصصة لها.ن ع