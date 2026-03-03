Babnet   Latest update 21:19 Tunis

الرئيسة الاولى للمحكمة الادارية تتسلم مهامها

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a73e271dedd6.29931152_hokmiqlpegnjf.jpg>
Publié le Mardi 03 Mars 2026 - 21:01
      
إنتظم اليوم الثّلاثاء، بمقرّ المحكمة الإداريّة بالعاصمة "موكب تسليم المهام"، تبعا لتعيين سميرة ڨيزة رئيسة أولى للمحكمة خلفًا لعبد السّلام المهدي ڨريصيعة المحال على شرف المهنة إثر بلوغه السنّ القانونيّة للتّقاعد، حسب ما ذكرته المحكمة في بلاغ.

وتضمن الرائد الرسمي للجمهورية عدد 25 الصادر اليوم، الأمر عدد 30 لسنة 2026 مؤرخ في 2 مارس الجاري و المتعلق بتسمية سميرة قيزة رئيسة أولى للمحكمة الإدارية.

وانتظم موكب تسليم المهام بحضور قضاة المحكمة الإداريّة وإطاراتها وأعوانها.

وذكرت المحكمة في بلاغها أن إجراء موكب تسليم المهام تم وفقًا للإجراءات والتّقاليد المعمول بها، وذلك في إطار ضمان استمراريّة عمل المحكمة وحسن سير القضاء الإداري بصفة منتظمة ودائمة.


ويأتي هذا الموكب في سياق التّداول على المسؤوليّات القضائيّة، بما يكفل مواصلة اضطلاع المحكمة الإداريّة بالمهام الموكولة إليها في إرساء دولة القانون والمؤسّسات وضمان احترام مبدأ المشروعيّة.

وتولى ڨريصيعة مهامه في شهر افريل 2016.
الثلاثاء 03 مارس 2026 | 13 رمضان 1447
