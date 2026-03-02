مونديال 2026 - هولندا تلاقي الجزائر وديا يوم 3 جوان القادم في روتردام

يواجه المنتخب الهولندي لكرة القدم نظيره الجزائري وديا يوم 3 جوان المقبل بروتردام على الساعة 19 و45 دقيقة بتوقيت تونس ضمن الاستعدادات لنهائيات كأس العالم المقررة بكندا والولايات المتحدة والمكسيك من 11 جوان إلى 19 جويلية 2026 حسب ما أعلن عنه الاتحاد الجزائري اليوم الاثنين.وتنتمي هولندا الى المجموعة السادسة التي تضم ايضا تونس واليابان والمتاهل من الملحق الاوروبي (اكرانيا والسويد وبولونيا والبانيا).ويلاقي المنتخب التونسي نظيره الهولندي في الجولة الثالثة والاخيرة يوم 25 جوان بكنساس سيتي بالولايات المتحدة.اما المنتخب الجزائري، فسيخوض الدور الاول للمونديال ضمن المجموعة العاشرة إلى جانب الأرجنتين والنمسا والأردن.