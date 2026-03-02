Babnet   Latest update 18:50 Tunis

تسمية سميرة قيزة رئيسة أولى للمحكمة الإدارية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/5edbbc82d07e07.29613814_nhlqmfepkjgoi.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 02 Mars 2026 - 16:43 قراءة: 0 د, 7 ث
      
أفاد مصدر مأذون من رئاسة الجمهورية أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد قرر اليوم الاثنين 02 مارس 2026 تسمية سميرة قيزة رئيسة أولى للمحكمة الإدارية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324595

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 02 مارس 2026 | 12 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:42
18:16
15:44
12:38
06:49
05:23
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet20°
17° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-11
20°-12
20°-13
16°-13
19°-13
  • Avoirs en devises 25096,0
  • (02/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38261 DT
  • (02/03)
  • 1 $ = 2,87251 DT
  • Solde Compte du Trésor     (27/02)     1519,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (27/02)   27693 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 18:50 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>