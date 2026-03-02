<img src=http://www.babnet.net/images/3b/5edbbc82d07e07.29613814_nhlqmfepkjgoi.jpg>

أفاد مصدر مأذون من رئاسة الجمهورية أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد قرر اليوم الاثنين 02 مارس 2026 تسمية سميرة قيزة رئيسة أولى للمحكمة الإدارية.