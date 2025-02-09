صفاقس : إنطلاق النسخة الثانية الدولية للتنس بقرمدة بمشاركة 128 لاعبا من 15 بلدا

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إنطلقت اليوم الأحد الدورة الدولية للتنس في نسختها الثانية لتتواصل إلى يوم 16 فيفري الجاري وذلك بتنظيم من الجمعية الرياضية بدار الشباب قرمدة بصفاقس تحت إشراف الجامعة التونسية للتنس والفيدرالية الدولية للتنس.



وأفادت رئيسة الجمعية الرياضية بدار الشباب قرمدة، سهام الشعبوني، في تصريح إعلامي، أن "هذه الدورة الدولية الثانية للتنس من فئة 60 نقطة، بعد أن كانت من فئة 30 نقطة في نسختها الأولى، تشهد مشاركة 128 لاعبا، من ضمنهم حوالي 50 لاعبا أجنبيا من 15 جنسية مما يعكس الصيت الدولي الذي تنطوي عليه التظاهرة" مشيرة الى ان البلدان المشاركة هي تونس والجزائر والمغرب ونيجيريا ورومانيا وفرنسا وليتوانيا وإيطاليا وإسبانيا والمجر وأوكرانيا وهولندا وبلجيكا وألمانيا والسويد على أن تُقام المباريات في كل من المركب الرياضي بقرمدة ودار الشباب بقرمدة".









وأضافت أن "التطور الحاصل في النسخة الثانية جاء نتيجة إيمان الفيدرالية الدولية للتنس والجامعة التونسية للعبة بأهمية هذه الدورة ودعم مكانتها دوليًا باعتبارها تعد فرصة لاستقطاب اللاعبين الاجانب بما يساهم في تعزيز الديناميكية التي تعيشها ولاية صفاقس على المستويين الرياضي والسياحي ويمكن عناصر الجمعية الرياضية بقرمدة من الإحتكاك بمنافسين دوليين ذوي مستوى عال في رياضة التنس."

وذكرت ذات المتحدثة، أن "منافسات الدورة تنطلق بمرحلة التصفيات يومي 9 و10 فيفري على أن تقام مباريات الجدول النهائي لمنافسات الفردي من 11 إلى 16 فيفري في حين تمت برمجة نهائي الزوجي يوم 15 فيفري".

من جهته، قال المدير التنفيذي للجمعية الرياضية بدار الشباب قرمدة، أسامة المعلول، أن "ميزة النسخة الثانية للدورة الدولية للتنس بقرمدة أنها إرتقت إلى فئة 60 نقطة وهو ما سيمكن اللاعبين الفائزين من تحسين ترتيبهم العالمي ويتيح لهم فرص المشاركة في دورات دولية ذات تصنيف أعلى وطرق باب الإحتراف" معتبرا أن هذا التطور في تصنيف البطولة يعد تأكيدًا على نجاحها في إستقطاب المزيد من اللاعبين الدوليين وتعزيز مكانة تونس عامة وجهة صفاقس خاصة في المشهد الرياضي العالمي وفق تقديره. .

وأردف قائلا "ستعرف البطولة مشاركة جميع عناصر المنتخب الوطني للتنس الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 سنة مما يمنحهم فرصة مميزة مع لاعبي الجمعية الرياضية بدار الشباب قرمدة لإكتساب الخبرة والتنافس مع لاعبين دوليين".

وأكد أن "هذه التظاهرة تمثل مكسبا هاما لولاية صفاقس حيث تساهم في تعزيز مكانتها كوجهة رياضية وسياحية بارزة من خلال إستقطاب لاعبين من مختلف أنحاء العالم، كما تشكل فرصة لتنشيط الحركة السياحية والاقتصادية في الجهة خاصة مع توافد الوفود الأجنبية والمشاركين."

يذكر أن نادي التنس بدار الشباب قرمدة تأسس سنة 2008 قبل أن يصبح سنة 2011 تحت مسمى الجمعية الرياضية بدار الشباب قرمدة. وأضافت أن "التطور الحاصل في النسخة الثانية جاء نتيجة إيمان الفيدرالية الدولية للتنس والجامعة التونسية للعبة بأهمية هذه الدورة ودعم مكانتها دوليًا باعتبارها تعد فرصة لاستقطاب اللاعبين الاجانب بما يساهم في تعزيز الديناميكية التي تعيشها ولاية صفاقس على المستويين الرياضي والسياحي ويمكن عناصر الجمعية الرياضية بقرمدة من الإحتكاك بمنافسين دوليين ذوي مستوى عال في رياضة التنس."وذكرت ذات المتحدثة، أن "منافسات الدورة تنطلق بمرحلة التصفيات يومي 9 و10 فيفري على أن تقام مباريات الجدول النهائي لمنافسات الفردي من 11 إلى 16 فيفري في حين تمت برمجة نهائي الزوجي يوم 15 فيفري".من جهته، قال المدير التنفيذي للجمعية الرياضية بدار الشباب قرمدة، أسامة المعلول، أن "ميزة النسخة الثانية للدورة الدولية للتنس بقرمدة أنها إرتقت إلى فئة 60 نقطة وهو ما سيمكن اللاعبين الفائزين من تحسين ترتيبهم العالمي ويتيح لهم فرص المشاركة في دورات دولية ذات تصنيف أعلى وطرق باب الإحتراف" معتبرا أن هذا التطور في تصنيف البطولة يعد تأكيدًا على نجاحها في إستقطاب المزيد من اللاعبين الدوليين وتعزيز مكانة تونس عامة وجهة صفاقس خاصة في المشهد الرياضي العالمي وفق تقديره. .وأردف قائلا "ستعرف البطولة مشاركة جميع عناصر المنتخب الوطني للتنس الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 سنة مما يمنحهم فرصة مميزة مع لاعبي الجمعية الرياضية بدار الشباب قرمدة لإكتساب الخبرة والتنافس مع لاعبين دوليين".وأكد أن "هذه التظاهرة تمثل مكسبا هاما لولاية صفاقس حيث تساهم في تعزيز مكانتها كوجهة رياضية وسياحية بارزة من خلال إستقطاب لاعبين من مختلف أنحاء العالم، كما تشكل فرصة لتنشيط الحركة السياحية والاقتصادية في الجهة خاصة مع توافد الوفود الأجنبية والمشاركين."يذكر أن نادي التنس بدار الشباب قرمدة تأسس سنة 2008 قبل أن يصبح سنة 2011 تحت مسمى الجمعية الرياضية بدار الشباب قرمدة.