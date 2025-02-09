سفير ايطاليا بتونس: تونس وجهة مميزة بالنسبة للمستثمرين الايطاليين

(وات / حوار درة بن عبد القادر) - قال سفير إيطاليا بتونس "ألكسندرو بروناس، إن "تونس تعد وجهة مميزة بالنسبة للمستثمرين الإيطاليين، نظرا لما تزخر به من يد عاملة كفأة قادرة على تحفيز رؤوس الأموال الايطالية للاستثمار في البلاد".



واشار السفير، في حوار اجراه في الاستوديو التلفزي لوكالة تونس إفريقيا للانباء، إلى الزيارة التي أدها وفد عن المجموعة الإيطالية "Calzedonia" المتخصصة في مجال النسيج والملابس، والتي وصفها بالهامة جدا.



وأبرز أن هذه المجموعة تطمح إلى الزيادة في حجم استثماراتها في تونس، موضحا أن اختيارها للاستثمار في تونس ليس اعتباطيا وانما لتوفر مناخ من الثقة.وفي حديثة عن الاستثمارات في مجال الطاقة وافتتاح منطقة تيرنا للابتكار الجديدة في تونس مؤخرا، ذكر السفير بأن المجموعة البترولية الايطالية "ايني" تنشط في تونس منذ ستين سنة بالإضافة إلى العديد من الفاعلين في هذا المجال على غرار مجموعة "Ansaldo" التي تعد شريكا هاما للشركة التونسية للكهرباء والغاز في ما يخص تطوير قدراتها على انتاج الكهرباء.وقال في هذا السياق، "نحن اليوم نتطلع الى المستقبل المتمثل في تطوير الطاقات المتجددة" مشيرا الى ان تونس تتمتع بإمكانيات هائلة في هذا القطاع وهناك العديد من المشاريع هي حاليا في طور الانجاز مثل مشروع "Elmed" ، الذي سيربط تونس بصقلية الإيطالية من خلال إحداث ممر طاقي بين البلدين"وكشف السفير أن مشاريع استراتيجية أخرى يتم التفاوض بشأنها حاليا مع التفكير في تثمين انتاج الايدروجين الأخضر وتصديره نحو أوروبا، مشيرا إلى أن الهدف يتمثل بالاضافة الى تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه الطاقة، في تعزير قدرة تونس على تصدير الفائض منها والذي تحتاجه الصناعات الأوروبية.وحول موضوع التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين البلدين، سلط السفير الضوء على اللقاء الذي جمع وزيري التعليم العالي التونسي والإيطالي يوم 17 أفريل 2024 لتوقيع اتفاق يهدف إلى تكثيف البحوث المشتركة بين الجامعات، مع إطلاق قريبا طلب عروض لتمويل مشاريع بحوث مشتركة.كما اتفق الوزيران على الشروع في التفاوض حول اتفاق يتعلق بالاعتراف بالشهائد الجامعية وهو مسألة هامة لكونه سيساعد على تكثيف التبادل بين الجامعات حسب ما أكده السفير.