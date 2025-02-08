اتفاقية لتكوين وإشهاد أكثر من 5000 شاب تونسي في تطبيقات "مايكروسوفت" بصفة مجانية

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تم مساء أمس الجمعة، بمقر الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، توقيع اتفاقية تعاون في مجال التكوين الإشهادي لتطبيقات "مايكروسوفت"، بين الوكالة وعمادة المهندسين التونسيين، وفق بلاغ صادر اليوم السبت عن الوكالة.



وتهدف هذه الاتفاقية بالخصوص إلى تنظيم حلقات تكوين، بصفة مجانية، لأكثر من 5000 شاب من حاملي شهادات التعليم العالي في مجال تطبيقات "مايكروسوفت"، من أجل تدعيم قدراتهم وتعزيز فرص الحصول على وظائف في مجالات تكنولوجيا المعلومات.









ويحصل المتكونون في مجال التكوين الإشهادي لتطبيقات "مايكروسوفت" على شهادات معترف بها دوليا، بعد اجتياز اختبارات تُثبت مهاراتهم في استخدام تقنيات "مايكروسوفت" المختلفة، مثل أنظمة التشغيل، والتطبيقات المكتبية، وغيرها.



وللإشارة حضر موكب توقيع الاتفاقية مدير عام الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل حاتم دحمان ورئيس مكتب التكوين بعمادة المهندسين فتحي شلوف والمدير التنفيذي لشركة "سمارت فيوتشر" سفيان الفقيه وعدد من إطارات الهياكل الثلاث. ويحصل المتكونون في مجال التكوين الإشهادي لتطبيقات "مايكروسوفت" على شهادات معترف بها دوليا، بعد اجتياز اختبارات تُثبت مهاراتهم في استخدام تقنيات "مايكروسوفت" المختلفة، مثل أنظمة التشغيل، والتطبيقات المكتبية، وغيرها.وللإشارة حضر موكب توقيع الاتفاقية مدير عام الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل حاتم دحمان ورئيس مكتب التكوين بعمادة المهندسين فتحي شلوف والمدير التنفيذي لشركة "سمارت فيوتشر" سفيان الفقيه وعدد من إطارات الهياكل الثلاث.