ترامب يسمّي "قيصر" الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة

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اختار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب رجل الأعمال والملياردير ديفيد ساكس لمنصب "قيصر" الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة في البيت الأبيض.



وقال الرئيس الجمهوري المنتخب في منشور في شبكته "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي: "سيقوم ساكس بتوجيه سياسة الإدارة الأمريكية في مجال الذكاء الاصطناعي وسوق الكربيتو (سوق العملات المشفرة)، وهما مجالان حاسمان لمستقبل القدرة التنافسية الأمريكية".





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وأضاف أن المرشح لهذا المنصب سيركز على جعل الولايات المتحدة "قائدا عالميا" في كلا المجالين، فضلا عن قيادة المجلس الرئاسي للمستشارين للعلوم والتكنولوجيا.



ويعرف عن ساكس بمعارضته تقديم المساعدات لأوكرانيا، وكان دعا مرارا لإنهاء الصراع الأوكراني وانتقد تقديم الولايات المتحدة للمساعدات لكييف، وشدد على أن الرئيس الأمريكي جو بايدن بتصريحاته حول توسع "الناتو" دفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبدء العملة العسكرية في أوكرانيا.