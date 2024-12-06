Babnet

ترامب يسمّي "قيصر" الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6752baac87f8c9.14304473_mnekoqpgfihlj.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 06 Decembre 2024 - 09:48 قراءة: 0 د, 35 ث
      
اختار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب رجل الأعمال والملياردير ديفيد ساكس لمنصب "قيصر" الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة في البيت الأبيض.

وقال الرئيس الجمهوري المنتخب في منشور في شبكته "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي: "سيقوم ساكس بتوجيه سياسة الإدارة الأمريكية في مجال الذكاء الاصطناعي وسوق الكربيتو (سوق العملات المشفرة)، وهما مجالان حاسمان لمستقبل القدرة التنافسية الأمريكية".

...

وأضاف أن المرشح لهذا المنصب سيركز على جعل الولايات المتحدة "قائدا عالميا" في كلا المجالين، فضلا عن قيادة المجلس الرئاسي للمستشارين للعلوم والتكنولوجيا.

ويعرف عن ساكس بمعارضته تقديم المساعدات لأوكرانيا، وكان دعا مرارا لإنهاء الصراع الأوكراني وانتقد تقديم الولايات المتحدة للمساعدات لكييف، وشدد على أن الرئيس الأمريكي جو بايدن بتصريحاته حول توسع "الناتو" دفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبدء العملة العسكرية في أوكرانيا.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 298744


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Toutes les news BBC
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Latest update 10:02 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*