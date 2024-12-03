معاقبة النجم الساحلي والنادي البنزرتي باللعب دون حضور الجمهور في مباراة واحدة

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قررت اللجنة المكلفة بتسيير الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة خلال اجتماعها الدوري اليوم الثلاثاء معاقبة كل من النجم الساحلي والنادي البنزرتي باللعب دون حضور الجمهور في مباراة واحدة مع تخطئة كل فريق بغرامة قدرها 10000 دينار من اجل العود للمرة الثانية في رمي الشماريخ على ارضية الميدان من قبل جماهيرهما بمناسبة الجولة العاشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى.

ومن جهة اخرى قرر مكتب الرابطة معاقبة الملعب التونسي بتوبيخ وخطية مالية قدرها 1500 دينار من اجل اشعال الشماريخ دون رميها على ارضية الميدان في المباراة التي جمعته بالنادي الافريقي يوم السبت الماضي.