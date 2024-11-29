وزير التجارة يتفق مع نظيره بالاتّحاد الاقتصادي الأوراسي على تشكيل فريق مشترك لإعداد مفاوضات اتّفاق تجاري تفاضلي مع تونس

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اتّفق وزير التّجارة وتنمية الصّادرات، سمير عبيد، مع الوزير المكلّف بالتّجارة بالاتّحاد الاقتصادي الأوراسي، أندريه سليبنيف، بالعاصمة الروسية، موسكو، على تشكيل فريق عمل مشترك لإعداد المفاوضات حول إبرام اتّفاق تجاري تفاضلي بين تونس والاتّحاد الاقتصادي الأوراسي.



وتطرق عبيد، خلال هذا الاجتماع، الذي انعقد، امس الخميس، ويندرج ضمن زيارة العمل التي يؤدّيها إلى موسكو للإشراف على اللجنة الحكومية المشتركة التّونسية الروسية التي تنعقد من 27 إلى 29 نوفمبر 2024، الى أهمية إرساء إطار تفاضلي للمبادلات التّجارية بما يساهم في تسهيل التّبادل التّجاري ودعم نفاذ الصّادرات التّونسية.





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وتباحث الطرفان حول تطور العلاقات الاقتصادية والتّجارية بين تونس ودول الاتّحاد وآفاق تعزيزها لاسيما بهدف تنمية الصّادرات التّونسية نحو هذه الأسواق الجديدة والواعدة، وفق بلاغ نشرته وزارة التجارة، الجمعة.



وأكد الوزير الأوراسي، من جهته، أنّ تونس تعتبر شريكا استراتيجيا في المنطقة.



يذكر أن الاتّحاد الاقتصادي الأوراسي يضّم كلا من روسيا وأرمينيا وقرغيزستان وبيلاروسيا وكازخستان. ويشجع هذا الاتحاد حرية تنقل السلع والخدمات.

كما يوفر سياسات مشتركة في المجال الاقتصادي الكلي والنقل والصناعة والزراعة والطاقة والتجارة الخارجية والاستثمار والديوانة والمنافسة وتنظيم مكافحة الاحتكار.