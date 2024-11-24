الإنطلاق في تنظيم عيادات نفسية شهرية بولاية تطاوين لتقريب الخدمات الصحية للمواطنين

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في إطار تقريب الخدمات الصحية للمواطنين وتسريع الإحاطة الطبية وتقليص مدة الانتظار نظمت، الإدارة الجهوية للصحة بتطاوين بالشراكة مع نظيرتها بصفاقس وقسم الطب النفسي بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر، مؤخرا، عيادات مختصة في الطب النفسي، بحسب بلاغ وزارة الصحة على صفحتها على فيسبوك.



ولفت بلاغ وزارة الصحة الى أن هذه العيادات شملت أكثر من 30 مريضًا من الجهة انتفعوا بعيادات تحت إشراف نخبة من الأساتذة والمختصين النفسيين مع الإعلان عن برنامج عيادات نفسية شهرية لتقريب الخدمات من المواطنين وتقليص مدة الانتظار.





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ولفت البلاغ إلى أن هذه المبادرة تندرج ضمن مساعي الدولة الى تنفيذ استراتيجية دعم اللامركزية الصحية وشمولية النفاذ للخدمات الصحية بمختلف اختصاصاتها في جميع جهات البلاد.



