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رئيس الجمهورية يُثني على إنجازات الجيش الوطني في تنفيذ جملة من المشاريع

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Bookmark article    Publié le Vendredi 22 Novembre 2024 - 21:32 قراءة: 0 د, 26 ث
      
اطّلع رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى استقباله، ظهر هذا اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2024 بقصر قرطاج لوزير الدفاع الوطني خالد السهيلي، على تقدّم تنفيذ عدد من المشاريع التي تتولى الهندسة العسكرية الإشراف عليها.

وأشاد رئيس الدولة بما أنجزته قواتنا المسلحة العسكرية في وقت قياسي وبحرفية عالية.

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كما اطلع رئيس الجمهورية، خلال هذا اللقاء، على أمثلة تهيئة كل من دار الثقافة ابن خلدون وساحتي المنجي بالي وبرشلونة بتونس العاصمة، إلى جانب ترميم فسقية الأغالبة وسور مدينة القيروان وتركيز المستشفى الميداني بمدينة بئر علي بن خليفة من ولاية صفاقس.



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