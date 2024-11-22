افتتاح قسم الطب الفيزيائي والتأهيل الوظيفي وتقويم الأعضاء بالمستشفى الجهوي بالمكنين

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شرع، مؤخرا، قسم الطب الفيزيائي والتأهيل الوظيفي وتقويم الأعضاء بالمستشفى الجهوي بالمكنين (المنستير) في تقديم خدماته لفائدة المواطنين، وذلك في اطار تعزيز خدمات الصحة المتخصصة وتقريبها من المواطنين وفق بلاغ وزارة الصحة على صفحتها على فيسبوك.



ولفت البلاغ الى ان القسم خضع لأشغال تهيئة وتوسعة شاملة، وتم تزويده بالتجهيزات الحديثة اللازمة وذلك بإشراف وتمويل مباشر من وزارة الصحة بهدف تعزيز خدمات الصحة المتخصصة وتطوير البنية التحتية الصحية للمستشفى.





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ويوفر هذا القسم عيادات طبية مختصة تُؤمن على مدار 4 أيام في الأسبوع، فضلا عن جلسات علاج طبيعي وتأهيل وظيفي يشرف عليها فريق متخصص من الفنيين المؤهلين.



وسيخفف القسم الجديد بالمستشفى الجهوي بالمكنين مشاق تنقل المرضى إلى المراكز الصحية البعيدة لتلقي مثل هذه الخدمات كما سيوفر رعاية صحية شاملة تتماشى مع احتياجات المواطنين.



