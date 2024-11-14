12 عرضا عربيا وإفريقيا ضمن أيام قرطاج المسرحية في دورتها الخامسة والعشرين

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يُشارك ضمن فعاليات أيام قرطاج المسرحية في دورتها الخامسة والعشرين، في قسم "العروض العربية و الإفريقية" 12 عرضا مسرحيا من عديد الدول.



وتضم القائمة عدة عروض من الجزائر وليبيا وسلطنة عمان وسوريا والأردن والعراق والإمارات العربية المتحدة ولبنان وبوركينا فاسو والكونغو والسودان، في حين يضم قسم "تعبيرات مسرحية في المهجر" عرضين مسرحيين الأول سوري فرنسي والثاني تونسي فرنسي بلجيكي.

ويتضمن برنامج هذه الدورة التي ستنعقد من 23 إلى 30 نوفمبر 2024، عديد الورشات و"الماستر كلاس" التي سيؤمنها مسرحيون وفنانون من تونس ومن عديد الدول العربية والعالمية، حيث يُشرف الفنان المسرحي الفاضل الجعايبي على تأطير المشاركين في ورشة بعنوان "الممثل و قرينه" في حين يشرف الفنان كريم الثليبي على ورشة بعنوان "الموسيقى والجسد".



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وسيكون المولعون بالفن الرابع على موعد مع ورشة "المسرح الإيمائي : من الشخص إلى العرض" سيُقدمها الفنان خالد بوزيد في حين يؤمن محمد القاسمي ورشة الكتابة المسرحية وموضوعها "كيف نكتب الحرب؟".

وستُقام ضمن فعاليات الدورة كذلك ورشات في إدارة الممثل يقدمها المسرحي البريطاني تيم سابل و "المهرج يقدمها كريستوف عناني و"الفعل : التشكيلي ، النفسي و الحركي" يؤمنها إيڨور ياتسكو والتمثيل التفاعلي مع "بيتر بارلو" والحركة والجسد في التكوين المسرحي مع "فاضل الجاف".



وتضم قائمة العروض العربية والإفريقية الأعمال التالية :

- "آن لمملكتي أن تكون" لأوديل سانكرا من بوركينا فاسو

- "أنا هكذا... تقبلني أو ترفضني" لعبدون فورتوني كومبا من الكونغو

- "آيس دريم" لوليد عمر الألفي من السودان

- "العاصفة" لعدي الشّنفري من سلطنة عمان

- "سقيفة" لسليمان قطان من الجمهورية العربية السورية

- "كاميرا" لمجد القصص من الأردن

- "مونولوغ" لنورس برّو من سوريا

- "نجع الغيلان" لتوفيق قادربوه من ليبيا

- "وين رايحين ؟" لحيدر منعثر من العراق

- "ما قبل المسرح" لسعيد زكرياء من الجزائر

- "اصطياد" لمهند كريم من الإمارات العربية المتحدة

- "ترانزيت" طرابلس لكارولين حاتم من لبنان



وتضم قائمة "التعبيرات المسرحية في المهجر" الأعمال التالية :

- "اللاجئان" لمحمد وأحمد ملص من إنتاج سوري وفرنسي

- "الإنسان ذئب لأخيه" لجريجوار غابرييل فانروبايس من إنتاج مشترك فرنسي وتونسي وبلجيكي.