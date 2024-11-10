قابس: الشروع في تنفيذ برنامج تشجير المنطقة الصناعية

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أعطى والي قابس رضوان نصيبي، اليوم الاحد، بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للشجرة، اشارة انطلاق انجاز برنامج تشجير المنطقة الصناعية بالجهة، وذلك بحضور الرئيس المدير العام للوكالة العقارية الصناعية قيس الماجري وعدد من الاطارات الجهوية.



وسيتضمن هذا البرنامج، الذي ستنجزه الوكالة العقارية الصناعية بدعم من الجهة والذي سيتم تنفيذه على مراحل، تشجير مساحة خضراء تبلغ 10 هكتارات بغراسة 20 ألف شجرة من الأشجار التي تتلاءم مع طبيعة المنطقة ومع النشاط الصناعي الذي يميزها.

ويهدف هذا البرنامج، الى تحسين الوضع البيئي بالمنطقة الصناعية بقابس، والى الحد من الانبعاثات الكربونية المتأتية من مختلف الوحدات الصناعية المنتصبة بالمنطقة.



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ويطمح القائمون على هذا البرنامج، الى أن تتفاعل المؤسسات الصناعية مع البرنامج وتساهم في انجاحه لما لذلك من انعكاس ايجابي في تحسين الوضع البيئي بالمنطقة الصناعية التي تشكو في هذا المجال من نقائص ملحوظة.