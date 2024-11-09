سفيان بالصّادق يؤدي زيارة تفقد إلى ولاية مدنين

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أدّى كاتب الدّولة لدى وزير الدّاخليّة المُكلف بالأمن سفيان بالصّادق، يوم الجمعة، زيارة تفقّد إلى الوحدات الأمنيّة العاملة بولاية مدنين اين إطلع على ظرُوف عملها.



وقام كاتب الدولة، مرفُوقا بعدد من القيادات الأمنية العُليا، بتفقد بعض المقرّات الأمنيّة من أمن وحرس وطنيّين وحماية مدنيّة والإطارات والأعوان العاملة بها، وفق بلاغ صادر مساء اليوم عن وزارة الداخلية.





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وشملت الزيارة كُلاّ من منطقة الأمن الوطني بجربة وفرقة الحماية المدنية بحومة السوق والوحدات البحرية بميناء حومة السوق ومقر الفوج الجهوي لحفظ النظام بجربة وعدد من المراكز الأمنية الحدودية بولاية مدنين، وعديد النقاط الأمنيّة على غرار نقطة الحصن بالقنطرة ونقطة الحصن مفترق الشوشة للاطلاع على حُسن سير عمل الوحدات الأمنيّة العاملة بها.



وزار كاتب الدّولة كذلك المعبر الحدُودي برأس جدير اين اطلع على ظرُوف العمل به، كما أشرف بالمعبر وبحضور والي الجهة على جلسة عمل جمعته بالإطارات الأمنية الجهوية بجميع اختصاصاتها .



ودعا كاتب الدولة تلك الاطارات إلى بذل مزيد الجهد والعطاء للحفاظ على الامن العام مع تكثيف العمليات النوعية للتصدي للعمليات الإرهابية والهجرة غير النظامية، مؤكدا تكثيف الرقابات المشتركة على مسالك التوزيع ومُكافحة ظاهرة الاحتكار والمُضاربة.



وجدد كاتب الدولة حرص الوزارة على الإحاطة بمُنتسبيها وتدعيمهم بالإمكانيّات البشريّة والمادية وتوفير جميع الظرُوف المُلائمة للعمل للحفاظ على سلامة التراب الوطني من جميع التهديدات.

