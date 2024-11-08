Babnet

رئاسة الحكومة: إعداد مشروع قانون أفقي وجامع لحفز الإستثمار

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65fd4a5c8cf078.49975042_gjliofmeqphkn.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 08 Novembre 2024 - 06:05 قراءة: 0 د, 21 ث
      
"سيتم إعداد مشروع قانون أفقي وجامع يقطع مع تشتت وتضخم النصوص ويضمن مراجعة شاملة لمنظومة حفز الاستثمار ومعالجة كلّ الصعوبات في مختلف المجالات"، وفق ما أعلنت عنه رئاسة الحكومة، مساء، الخميس، على صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي.

ويأتي إعداد مشروع القانون ضمن الإجراءات العمليّة للتسريع في إنجاز المشاريع العمومية ودفع الاستثمار، التّي تمّ الإعلان عنها خلال مجلس وزاري انعقد بتاريخ 29 أكتوبر 2024، جرى بإشراف رئيس الحكومة، كمال المدوري.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 297097


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
قانون المالية لسنة 2025
Toutes les news BBC
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 06:19 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*