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تونس سجلت ارتفاعا لعدد المسافرين عبر المطارات بنسبة 7ر12 بالمائة خلال 10 اشهر - ديوان الطيران المدني والمطارات-

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Bookmark article    Publié le Mardi 05 Novembre 2024 - 12:36 قراءة: 0 د, 46 ث
      
ارتفع عدد المسافرين عبرالمطارات التونسيّة المستغلة من قبل ديوان الطّيران المدني والمطارات وشركة تاف، مع موفي أكتوبر الماضي، قرابة 10 ملايين و 964 ألف و617 مسافرا، مشكلا تطورا بنسبة 7ر12 بالمائة مقارنة مع سنة 2023 .

وكشف ديوان الطيران المدني والمطارات، وفق نشرية اصدرها الثلاثاء ان العدد الجملي للمسافرين، خلال 10 اشهر الأولى من السنة الحالية، عبر المطارات المستغلة من الديوان، بلغ 8 ملايين و 309 الف و 713 مسافرا مسجلا نموا ، سنويا، بنحو 1ر9 بالمائة.

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وسجل مطار تونس قرطاج 6 ملايين و 147 ألف و 596 مسافرا بنسبة تطور 5ر8 ومطار جربة جرجيس مليونين و3 الاف و398 مسافرا مسافرا بنسبة تطوّر 5ر12 بالمائة.

وبلغ عدد المسافرين عبر مطار توزر نفطة 24 ألف و 239 مسافرا بنسبة تطوّر بلغت 1ر113 بالمائة في حين سجل مطار طبرقة عين دراهم الفين و 475 مسافرا بنسبة تطوّر 4ر7 بالمائة وتراجع عدد المسافرين عبر صفاقس طينة بنسبة 3ر11 بالمائة بعد تسجيل 130 الف و 912 مسافر.


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