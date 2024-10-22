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نقابة الأطباء الجامعيين وأطباء الأسنان و الصيادلة تعبّر عن رفضها الترفيع في الضريبة على دخل الاستشفائيين الجامعيين

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Publié le Mardi 22 Octobre 2024 - 10:07 قراءة: 0 د, 51 ث
      
عبّرت النقابة العامة للأطباء الجامعيين وأطباء الأسنان و الصيادلة، عن رفضها الترفيع في الضريبة على دخل الاستشفائيين الجامعيين بموجب أي اجراء يرد بمشروع قانون المالية لسنة 2025.

ودعت النقابة العامة للأطباء الجامعيين وأطباء الأسنان و الصيادلة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل في بيان نشرته أمس الاثنين، نواب الشعب الى عدم تمرير اجراءات من شأنها أن تمس من المقدرة الشرائية لمنتسبيها مشيرة الى أن القطاع يشكو من هجرة الكفاءات مما يهدّد ديمومة المنظومة العمومية ومستقبل التكوين الطبي حسب تقديرها.

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وأكدت النقابة العامة للأطباء الجامعيين وأطباء الأسنان و الصيادلة استعدادها لكافة الوسائل النضالية المشروعة دفاعا على حقوق المقدرة الشرائية لمنظوريها داعية في هذا الصدد إلى عقد ندوة إطارات لقطاع الاستشفائيين الجامعيين من أجل اتخاذ القرارات المناسبة.

وأشار البيان، الى "غياب الارادة في انتهاج إصلاح عميق لمنظومة الجباية وذلك بمواصلة زيادة الضغط الجبائي على قطاعات مثقلة بنسب عالية من الضرائب على الدخل كقطاع الاستشفائيين الجامعيين" معتبرا أن الحلول الجبائية التي تكرّس العدالة كان من المفترض أن ترتكز على التوسيع في قاعدة المطالبين بالجباية لتشمل الأنشطة الموازية التي تغوّلت على الاقتصاد المنظم حسب نص البيان.



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