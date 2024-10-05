رئيس هيئة الانتخابات يلتقي وفدا من هيئة الانتخابات بروسيا ووفدا من المنظمة الدولية للفرنكوفية

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التقى رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، اليوم السبت بالمركز الاعلامي بقصر المؤتمرات، وفد الهيئة المركزية للانتخابات بروسيا برئاسة عضو مجلسها ، "الكسندر ب.كوردياموف"، الذي يحل ضيف هيئة الاتنتخابات بمناسبة تنظيم الانتخابات الرئاسية .



وأعرب رئيس وفد هيئة الانتخابات الروسية عن سعادته بالتواجد بتونس بمناسبة تنظيم الانتخابات الرئاسية وتمنى كل النجاح والتوفيق لهذا الحدث الانتخابي الوطني الهام، مثمنا مستوى العلاقات المتميز بين الجانبين على ضوء اتفاقية التعاون التي تم توقيعها بموسكو خلال زيارة رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمناسبة تنظيم الانتخابات الرئاسية بروسيا.





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كما التقى فاروق بوعسكر صباح اليوم الجمعة بالمركز الاعلامي بقصر المؤتمرات وفدا من المنظمة الدولية للفرنكوفية برئاسة ماريام محمد نور .

و تم خلال هذا اللقاء عرض مختلف الجوانب المتعلقة بالعملية الانتخابية وتولت في ختامه رئيسة وفد المنظمة تقديم تمنياتها بنجاح الانتخابات الرئاسية لسنة 2024.

