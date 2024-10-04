محمد محجوب يقدم ملف ترشحه لمواصلة رئاسة الملعب التونسي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6700f8890ad1e2.56453064_iphkqfgoejlnm.jpg width=100 align=left border=0>

قدم محمد محجوب يوم الجمعة ملف ترشحه لرئاسة الملعب التونسي لمدة نيابية ثانية على التوالي حسب ما اعلنت عنه الصفحة الرسمية لفريق باردو.



واضافت ان قائمة واحدة وردت على الكتابة العامة للنادي تتكون من محمد محجوب (رئيس) ومحمد انيس بالطيب (نائب رئيس) واحمد ريزا (نائب رئيس) وجهاد الغربي (نائب رئيس) وعلي البجاوي (كاتب عام) ويوسف العرفاوي (امين مال ورئيس فرع كرة القدم) وانيس بن فلاح (عضو) واسلام الجندوبي (عضو) وبدر الدين ناصف (عضو) وعمر الحمروني (عضو).





...



وكان محمد محجوب فاز بولاية تسييرية اولى على راس الملعب التونسي في جويلية 2022. وخلال فترته، توج الملعب التونسي بأول لقب محلي في كرة القدم منذ سنة 2004 باحرازه كاس تونس امام النادي البنزرتي.

وتنعقد الجلسة العامة الانتخابية للملعب التونسي يوم 9 اكتوبر الجاري على الساعة السادسة مساء.

