وزارة الفلاحة تدعو الى حماية مخزون الحبوب المجمعة تحسبا لامكانية نزول امطار آخر الاسبوع

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دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري منظوريها من الفلاحين الى اخذ كل الاحتياطات اللازمة لحماية مخزون الحبوب المجمعة خاصة منها المخزنة بالهواء الطلق وذلك تحسبا لإمكانيّة نزول كميات من الأمطار وزوابع رعديّة خلال نهاية هذا الأسبوع وذلك تبعا لتوقعات مصالح الرصد الجوي.



وتاتي دعوة وزارة الفلاحة، وفق بلاغ نشرته، الاثنين، على صفحتها الرسمية على "فايسبوك"، في إطار تأمين حسن سير موسم الحصاد وحفاظا على كميات الحبوب.