كوبا أمريكا 2024 ... بداية موفقة لمنتخبي الولايات المتحدة واوروغواي

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حقق منتخبا الولايات المتحدة الامريكية المستضيف واوروغواي بداية موفقة في كوبا امريكا لكرة القدم بفوزهما على التوالي على كل من منتخبي بوليفيا 2-صفر وبنما 3-1 اليوم الاثنين في اطار الجولة الافتتاحية من منافسات المجموعة الثالثة.





وفاز المنتخب الأمريكي بثنائية نظيفة بامضاء كريستيان بوليسيتش في الدقيقة الثالثة محرزا الهدف الأسرع في النسخة الحالية للمسابقة حتى الآن وفولارين بالوجون في الدقيقة 44.



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وكان المنتخب الأمريكي الطرف الأفضل في المباراة، التي جرت على ملعب (إيه تي آند تي) بمدينة أريلنغتون الأمريكية، وأضاع لاعبوه الكثير من الفرص المحققة.

وبهذا الانتصار، ثأر منتخب الولايات المتحدة من خسارته صفر-1 أمام نظيره البوليفي في المباراة الوحيدة التي جرت بينهما بكوبا أمريكا خلال نسخة 1995.

وجاء فوز منتخب اوروغواي بثلاثية تداول عليها ماكسيميليان أراوخو (16) وداروين نونيز (85) وماتياس فينيا (90) مقابل هدف لبنما حمل توقيع مايكل أمير موريللو في الوقت بدل الضائع.

وجلس لويس سواريز (37 عاما) الهداف التاريخي لأوروغواي على مقاعد البدلاء دون أن يشارك.



وتصدرت أوروغواي الفائزة بلقب كوبا أمريكا 15 مرة في رقم قياسي مشترك مع الارجنتين الترتيب برصيد 3 نقاط بالتساوي مع الولايات المتحدة التي تتطلع الى احراز لقبها الاول بالمسابقة فيما تتذيل بنما وبوليفيا الفائزة باللقب عام 1963 الترتيب بلا رصيد.

وتلتقي أوروغواي مع بوليفيا في نيوجيرزي يوم الخميس المقبل، بينما تلعب بنما مع الولايات المتحدة في أتلانتا.