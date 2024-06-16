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سلوفينيا تفسد عودة إريكسن الخيالية وتتعادل 1-1 مع الدنمرك ببطولة أوروبا

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Publié le Dimanche 16 Juin 2024 - 20:16 قراءة: 0 د, 45 ث
      
توج الدنمركي كريستيان إريكسن عودته الرائعة إلى بطولة أوروبا لكرة القدم بتسجيل هدف بعد 1100 يوم من تعرضه لأزمة قلبية، لكن سلوفينيا خطفت التعادل 1-1 بعد مباراة مثيرة في افتتاح المجموعة الثالثة من بطولة أوروبا 2024 اليوم الأحد.

وتلقى إريكسن، الذي انهار على أرض الملعب خلال مباراة الدنمرك الافتتاحية في بطولة أوروبا 2020 أمام فنلندا في كوبنهاغن، تمريرة ذكية من يوناس ويند ليطلق تسديدة قوية إلى الشباك منحت فريقه التقدم بعد 17 دقيقة.

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وكان إريكسن قادرا على مضاعفة النتيجة لكنه أطلق تسديدتين بقدمه اليسرى بعيدا عن المرمى، وكانت الدنمرك قريبة من تسجيل هدف ثان منتصف الشوط الثاني لكن يان أوبلاك حارس سلوفينيا تصدى لتسديدة راسموس هويلوند من مسافة قريبة.

وأثبتت تلك الفرص المهدورة أنها كلفت الفريق الدنمركي غاليا عندما سدد بنيامين سيسكو مهاجم سلوفينيا في القائم في الدقيقة 76، وبعد دقيقة سجل المدافع إريك يانزا هدف التعادل بعد تسديدة ارتطمت في الدفاع وغيرت اتجاهها لتخدع كاسبر شمايكل لتقتنص سلوفينيا نقطة ثمينة.

ر-هس


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