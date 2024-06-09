المنتخب الكولومبي يتغلب على نظيره الأمريكي 5-1 وديا استعدادا لكوبا أمريكا

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تغلب المنتخب الكولومبي على نظيره الأمريكي بخمسة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة الودية التي جرت اليوم الاحد، بمدينة لاندوفر في ولاية ماريلاند الأمريكية، وذلك ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة كوبا أمريكا لكرة القدم، التي ستقام خلال الفترة من 21 جوان الجاري حتى 15 جويلية المقبل، في الولايات المتحدة الأمريكية.

وسجل خماسية المنتخب الكولومبي كل من جون أرياس ورافائيل بوريه وريتشارد ريوس وخورخي كاراسكال ولويس سينيستيرا في الدقائق 6 و19 و77 و85 و88 بينما أحرز تيموثي ويا الهدف الوحيد للمنتخب الأمريكي في الدقيقة 58.

وسيلتقي منتخب كولومبيا نظيره البوليفي السبت المقبل، بمدينة هارتفورد في ولاية كونكتيكت، في آخر اختبار له قبل انطلاق بطولة كوبا أمريكا التي يخوض منافساتها ضمن المجموعة الرابعة التي تضم البرازيل والباراغواي وكوستاريكا، فيما يتواجد المنتخب الأمريكي ضمن المجموعة الثالثة التي تضم ايضا أوروغواي وبوليفيا وبنما، وسيخوض ودية أخيرة له أمام ضيفه البرازيلي الأربعاء المقبل.