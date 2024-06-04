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سليانة: السيطرة على حريق نشب بأرض زراعية بالكريب

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Publié le Mardi 04 Juin 2024 - 15:35 قراءة: 0 د, 27 ث
      
تمكّن أعوان فرقة الحماية المدنية بالكريب من ولاية سليانة، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق إندلع بأرض زراعية بالكريب الجنوبية على مستوى الطريق الوطنية عدد 18، وتسبّب في إتلاف ما يقارب 20 هكتارا من القمح الصلب، وفق رئيس فرقة الحماية المدنية بالكريب الرائد خميس الغزواني.
وأشار الغزواني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إلى أنّه تمّ تسخير 3 شاحنات إطفاء تابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية، وشاحنتين تابعتين للإدارة الجهوية للغابات بسليانة، من أجل إخماد الحريق الذي اندلع نتيجة خلل كهربائي بعمود كهربائي موجود بالأرض الزراعيّة، على حدّ قوله.


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