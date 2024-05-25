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رئيس الجمهورية يدعو إلى إيجاد حلّ نهائي لمشروع 'سما دبي'

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Publié le Samedi 25 Mai 2024 - 01:50 قراءة: 0 د, 38 ث
      
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الجمعة 24 ماي 2024 بقصر قرطاج، سارة الزعفراني زنزري، وزيرة التجهيز والإسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل.

ودعا رئيس الجمهورية بالمناسبة إلى إيجاد حلّ نهائي للمشاريع المعطّلة على غرار المشروع المعروف بــ"سما دبي" بما يحفظ مصلحة الدولة التونسية.

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كما اطّلع رئيس الدولة على مدى تقدّم تنفيذ بعض المشاريع الكبرى في مجال البنية التحتية، وأسدى تعليماته بضرورة التسريع في استكمال إنجازها في أقرب الآجال خاصة في ظل توفّر الاعتمادات المرصودة لها.

كما تم التعرّض في هذا اللقاء لقطاع النقل وضرورة إيجاد حلول عاجلة لتوفير وسائل النقل خاصة أنه سيتم قريبا الشروع في إصلاح عديد عربات المترو التي بقيت معطّلة لمدة سنوات نتيجة لإنعدام الصيانة، فضلا عن اقتناء حافلات إضافية، ومشروع توسعة مطار تونس قرطاج الدولي وربطه بمطار النفيضة الحمامات الدولي عبر السكة الحديدية.


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