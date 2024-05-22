سليانة: تحديد يوم 27 ماي الجاري لحصاد الشعير ويوم 3 جوان القادم لحصاد القمح

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حددت اللجنة الجهوية للاستعداد لموسم الحصاد بولاية سليانة، تحت إشراف السلط الجهوية، يوم 27 ماي الجاري، لحصاد الشعير ويوم 3 جوان القادم لحصاد القمح، في إنتظار المصادقة النهائية على مراكز التجميع من قبل اللجنة الوطنية أواخر الأسبوع الجاري، وذلك خلال اجتماعها مساء أمس الثلاثاء بمقر الولاية.

وذكر رئيس مكتب الزراعات الكبرى بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية محمد طاهر عزوز، في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء، أن الحالة العامة للمزروعات تتوزع الى 50 بالمائة حالة "مجاحة" و20 بالمائة حالة "حسنة" و21 بالمائة حالة "متوسطة" و18 بالمائة "حرجة" (متلفة)

وقال عزوز إن المصالح المعنية، بما فيها من سلط جهوية ومحلية ومصالح أمنية وديوان الحبوب واتحاد الفلاحين، تعمل جاهدة على تجميع الصابة وتأمينها في أفضل الظروف.

وذكر أن المساحات المزروعة بكافة المعتمديات، بلغت 146 ألف هكتار، موزعة إلى 80 ألف هكتار قمح صلب، و64 ألف هكتار شعير، و3 ألاف هكتار قمح لين، و500 هكتار تريتكال، لافتا إلى أنه من المنتظر تجميع 65 بالمائة من الانتاج



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وكشف تقرير تحصلت صحفية "وات" على نسخة منه، أن الموسم الفلاحي الحالي شهد "نقصا نسبيا وعدم انتظام في التساقطات"، مما أثر على المنتوج الفلاحي وعلى الرصيد الغابي من الأشجار المثمرة والزياتين

كما تضمن ذات التقرير بلوغ كميات المياه بالسدود الكبرى حوالي 8.621 مليون متر مكعب مقابل 7.700 مليون متر مكعب وهي تمثل 21 بالمائة من طاقة استيعابها الحالية المقدرة ب40 مليون متر مكعب.