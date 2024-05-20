الهاتف الجوال: ارتفاع بنسبة 29 بالمائة من عدد الاشتراكات بالشبكات خلال السنوات العشر الاخيرة

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ناهز عدد الاشتراكات بشبكات هاتف الجوّال (اتصالات تونس، اوريدو تونس، اورونج تونس، ليكاموبيل وكاين كلاود c3)، 16،4 مليون اشتراك سنة 2023، مقابل 12،7 مليون اشتراك سنة 2013، مسجلا ارتفاعا بنسبة 29 بالمائة، وفق بيانات صادرة عن المعهد الوطني للاحصاء.



وأفاد المعهد الوطني للإحصاء، في تقرير سنوي حول بيانات البنية التحتية لسنة 2022، ان نسبة تغطية السكان بخدمات الجيل الثالث، زادت بنسبة 89،5 بالمائة سنة 2013، الى 99،8 بالمائة سنة 2023.





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ويعود هذا التطوّر، أساسا، وفق المصدر ذاته، إلى الانجازات المتتالية لفائدة القطاع، قصد تطوير وتعصير البنية الاساسية من خلال توسيع وتأهيل الشبكة الوطنية للتحويل وتحسين جودة الخدمات وتنويعها، الى جانب توسيع والرفع من طاقة شبكة الهاتف الجوال.



كما شهد قطاع الانترنات الجوالة تطورا هاما، اذ مرّ عدد الاشتراكات من 3،4 مليون اشتراك سنة 2013 إلى 11،8 مليون اشتراك سنة 2023.



وبلغ عدد الاشتراكات في شبكة الهاتف القار (اتصالات تونس، اوريدو، اورونج) 1،8 مليون اشتراك سنة 2022.



كما عرف قطاع الانترنات القارّ تطورا ملحوظا، وزاد عدد الاشتراكات من 0،60 مليون اشتراك سنة 2013، الى 1،7 مليون اشتراك سنة 2022، ولتتطور بذلك كثافة شبكة الانترنات القار لتصل الى 51،7 اشتراك لكل 100 ساكن سنة 2022، مقابل 5،5 اشتراك لكل 100 ساكن سنة 2013.