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التنس: شيانتيك تتوج ببطولة روما للماسترز على حساب سبالينكا

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Publié le Samedi 18 Mai 2024 - 20:47 قراءة: 0 د, 23 ث
      
توّجت لاعبة التنس البولونية ايغا شيانتيك المصنفة الأولى عالميا ببطولة روما للماسترز ذات الـ 1000 نقطة، اثر فوزها اليوم السبت في المباراة النهائية على البيلاروسية آرينا سابالينكا المصنفة الثانية عالميا بمجموعتين دون رد، تفاصيلها 6-2 و6-3.

وبهذا التتويج حققت شيانتيك لقبها رقم 21 في مسيرتها الاحترافية، والرابع لها في 2024، بعد احرازها بطولة الدوحة للماسترز (1000 نقطة) وبطولة انديان ويلز للماسترز (1000 نقطة) و بطولة مدريد للماسترز (1000 نقطة) في بداية الشهر الجاري على حساب منافستها سابالينكا.


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