توزر: تظاهرة احتفالية تستعرض إبداعات أطفال الكتاتيب في مختتم السنة التربوية للكتاتيب بالجهة

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نظّمت الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بتوزر، اليوم الخميس، في اختتام نشاط الكتاتيب في الجهة للسنة التربوية الحالية،تظاهرة إبداعات أطفال الكتاتيب بالجريد تحت شعار "طفل الكتاب إشعاع المستقبل"، والتي تضمّنت مجموعة من الفقرات المتنوعة التي تبرز ثراء الأنشطة التي تقدمها هذه المؤسسات ذات الطابع التربوي.



وتهدف التظاهرة، وفق المديرة الجهوية للشؤون الدينية سحر السعيدي، إلى إبراز الدور الذي تقوم به الكتاتيب في تنشئة طفل متوازن متكامل الأبعاد وأهميتها في تطوير قدراته ومؤهلاته الروحية والجسمانية واللغوية والفكرية والاجتماعية، وعملت أيضا على إبراز دور الكتاتيب في مساندة الأسرة مجتمعيا من خلال تنمية قدرته على التواصل والتفاعل مع محيطه الخارجي والبذل والعطاء.

وشملت التظاهرة عروضا أمنها الأطفال ومعارض لمختلف انشطة الكتاتيب على امتداد السنة التربوية والتي شهدت تنظيم حملات تحسيس بالشراكة مع عدة وزارات ومؤسسات منها حملة الإدمان الالكتروني، ومخاطر إدمان المخدرات، والمحافظة على الثروة المائية وترشيد استهلاك، الى جانب المحافظة على المحيط والبيئة.



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ومن الفقرات المقدمة خلال التظاهرة فقرة أعلام الجريد، وفقرات عن الوطن والتعلق به وحمايته، وفقرات أخرى حول القضية الفلسطينية تضمنت بالخصوص التعريف بالقدس الشريف عبر لوحات استعراضية، فضلا عن فقرات تبرز التراث الثقافي واللباس التقليدي في الجهة.

وبيّنت ان أغلب الكتاتيب في الجهة وعددها 34 كتابا شاركت في فعاليات التظاهرة، وفق المتحدثة ذاتها التي أشرت الى أنّ العمل جار على بعث كتاتيب أخرى، بالإضافة الى الإحاطة بالإطارات المشرفة على الكتاتيب بتمكينها من دورات تدريب شهرية تحت اشراف إطار مختص يشمل الجوانب الصحية والتربوية والبيداغوجية والتكوين في مجال القراءات وغيرها.