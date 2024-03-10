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حادث مرور بين برج العامري والمرناقية يؤدي بحياة كهل في الأربعين من عمره

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Publié le Dimanche 10 Mars 2024 - 21:08 قراءة: 0 د, 38 ث
      
جد مساء الاحد ، بالطريق الوطنية رقم 5 على مستوى منطقة الخرافة بين برج العامري والمرناقية، حادث مرور، أودى بحياة سائق سيارة رباعية الدفع أصيل برج العامري ، وإصابة زوجته وسائق شاحنة، بإصابات متفاوتة، وفق معطيات الإدارة الجهوية للحماية المدنية بمنوبة.

وتتمثل صورة الحادث في اصطدام عنيف بين السيارة والشاحنة توفى على اثره وعلى عين المكان كهل في الاربعين من عمره قاطن بالعاصمة تحول إلى منطقة المساعدين برج العامري مسقط رأسه لزيارة قبر والده ، فيما تدخل أعوان الحماية المدنية لنقل المصابين إلى أحد المستشفيات بالعاصمة لتلقي الإسعافات والتدخلات الطبية اللازمة.

...

وياتي الحادث وفق معطيات أولية ، نتيجة انزلاق على الطريق مع بداية نزول الأمطار بالمنطقة، لتتواصل الأبحاث حول أسباب هذا الحادث الأليم بعد القيام بالمعاينات الفنية اللازمة في الغرض من قبل وحدات الحرس الوطني.


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