"يوم التواصل بجامعة منوبة": نحو احداث مجمعات بحث لتوحيد أنشطة مخابر البحث الجامعية وخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي

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ستحدث وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قريبا مجمعات بحث لتوحيد أنشطة مخابر البحث الجامعية وخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، ودعمها في تقديم مشاريع هامة وذات تأثير كبير، من شانها جلب أموال ومشاريع دولية، وفق ما صرح به اليوم الجمعة، مدير عام البحث العلمي بوزارة التعليم العالي مراد بالاسود، خلال "يوم التواصل بجامعة منوبة".



وأضاف بالاسود في تصريح ل(وات) ان وزارة التعليم العالي تولي أهمية للذكاء الاصطناعي كاحد المواضيع الناشئة دوليا، وذلك بدعمها برامج البحث وهياكل البحث في الذكاء الاصطناعي وكذلك في منظومة التعليم العالي في ما يهم هذا الاختصاص، مشيرا في ذات السياق إلى أن "الباحثين التونسيين في المجال حققوا صيتا عالمي عاليا".

ولاحظ ان "يوم التواصل بجامعة منوبة"، هو احد الأنشطة التي تكشف دينامكية البحث العلمي ومواكبة برامج البحث للتطورات العالمية، على غرار الذكاء الاصطناعي الذي خصّ ببرامج بحث وطنية ودولية، لعل أهمها البرنامج الذي يجري تنفيذه مع مقاطعة "الكيباك" (كندا)، والذي تم عبره تمويل عدد من مشاريع الذكاء الاصطناعي بما يمثل نسبة 15 بالمائة من المشاريع الممولة في نفس البرنامج، إضافة الى البرامج الوطنية الرامية لتشجيع الباحثين الشبان والمتميزين في الذكاء الاصطناعي، وفق تصريحه.



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من جهتها، قالت رئيسة جامعة منوبة جهينة غريب في كلمتها الافتتاحية لأشغال النسخة الخامسة من "يوم التواصل بمنوبة" تحت شعار "الذكاء الاصطناعي والازدهار الاجتماعي والاقتصادي: تحالف من أجل مستقبل مستدام"، إنه "بالتكنولوجيا جامعة منوبة جامعة عصرية وحديثة، وبالتزامها بأهداف التنمية المستدامة هي جامعة مسؤولة"، ملخصة انخراط الجامعة والتزامها بأهداف التنمية المستدامة.

واعتبرت ان النسخة الجديدة من يوم التواصل التي نظمتها جامعة منوبة بالتعاون مع الجمعية التونسية للذكاء الاصطناعي (ATIA) وجمعية قدماء المعهد الأعلى للمحاسبة وإدارة المؤسسات (Alumni-ISCAE)، تهدف إلى تقديم عروض التكوين والبحث في جامعة المنوبة، وجمع شركائها من فاعلين اقتصاديين ومهنيين، وخاصة الجهات الرئيسية في مجال التنمية المستدامة والذكاء الاصطناعي في إطار انفتاحها على محيطها الجهوي والوطني.

ووفرت جامعة منوبة للغرض، مساحة عرض لهياكل البحث وهياكل الدعم من الشركات الناشئة والأندية والمبادرات الطلابية المبتكرة في جامعة منوبة التي تضم 15 مؤسسة تعليم عال وبحث و3 مدارس دكتوراه و34 هيكلا بحثيا (مخبر أو وحدة) ذات اختصاصات متعددة ومتكاملة، حسب ما أفادت به جهينة غريب مشيرة إلى أن أنشطة البحث تتوزع على 4 أقطاب علمية ومعرفية وهي العلوم الإنسانية وعلوم المعلومات وعلوم الاعلامية والفنون والتصميم ثم الاقتصاد والتصرف في علوم الحياة والبيئة.

وواكب عدد هام من مديري المؤسسات الجامعية ومديري الاقطاب التكنولوجية، والباحثين والجامعيين والطلبة، يوم التواصل الذي تضمن برنامجه جلسة حوارية حول "الذكاء الاصطناعي والتنمية المستدامة: مناقشة التحديات، الجدل، والفرص في المستقبل"، وعرض لعدد من مشاريع الشباب الباحثين وقصص نجاح شركات ناشئة، فضلا عن تنظيم 3 ورشات عمل حول تكوين تحالفات البحث، وتقييم التعلم باستخدام الذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي في البحث الببليوغرافي.

واختتم "يوم التواصل بمنوبة" بتوزيع الجوائز على الطلاب والطلاب الدكاترة وتوقيع اتفاقيات شراكة.

يذكر ان مكتب الأمم المتحدة للسكان بتونس وجامعة منوبة، وقعا في جويلية 2021 مذكرة تفاهم تهدف إلى توفير إطار للتعاون حول التنمية المستدامة وجعل الحرم الجامعي بمنوبة مندمجا ومستداما وناجعا. ويشجع مكتب الأمم المتحدة للسكان من خلال هذا التعاون، المبادرات الرامية إلى زيادة الوعي بالتنمية وأهداف التنمية المستدامة، سيما، الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة من خلال دعم البرامج الخاصّة بالجامعة لتحسين الحياة الجامعية.