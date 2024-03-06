وزارة املاك الدولة تسترجع عقار فلاحيا بصفاقس وآخر بجندوبة وتحيلهما الى ديوان الاراضي الدولية

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استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بصفاقس عقارا دوليا فلاحيا كائنا بمعتمدية العامرة ولاية صفاقس يمسح قرابة 25 هك واخر بولاية جندوبة يمتد على 39 هكتارا.





واعلنت وزارة املاك الدولة ان استرجاع العقار الفلاحي تم بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة المعنية وذلك على إثر تنفيذ قرار إسقاط حق صادر عن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وذلك بعد تعمّد متسوّغه التفريط فيه لفائدة الغير وعدم ايفائه بتعهداته.



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وتحوزت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة بصفاقس بالعقار المسترجع قبل ان تحيله على الفور إلى مصالح ديوان الأراضي الدولية (المركب الفلاحي بوزويتة) للتعهد به بصفة وقتية إلى حين إعادة توظيفه وإدخاله في الدورة الاقتصادية.



وقامت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بجندوبة باسترجاع مقسم فني فلاحي يمسح حوالي 39 هك مشجّر زياتين كائن بضيعة بركات معتمدية غار الدماء من ولاية جندوبة، وذلك بعد أن تقدّم متسوغ العقار بمطلب في إرجاع العقار بصفة رضائية.



وقد تم تسليم العقار المستردّ إلى ديوان الأراضي الدولية (المركب الفلاحي شمتو) للتعهد به بصفة وقتية إلى حين إعادة توظيفه حسب التراتيب القانونية الجاري بها العمل.