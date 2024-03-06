جمعية "إبصار" تطلق مشروع تدريبي حول التثقيف الصحي في الصحة الجنسية والانجابية لذوي/ات الاعاقة البصرية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/62ebe9d7dd9819.14959982_jnphgoekmfqil.jpg width=100 align=left border=0>

أطلقت الجمعية التونسية "إبصار لثقافة وترفيه ذوي الاعاقة البصرية" منذ شهر جانفي المنقضي المشروع التدريبي "أضيئ المسارات" لفائدة 40 شخصا من ذوي/ذوات الاعاقة البصرية للتثقيف الصحي في مجال الصحة الجنسية والانجابية، حسب ما أفاد به رئيس الجمعية، محمد المنصوري.



وأضاف محمد المنصوري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن المشروع، الذي جاء بدعم من منظمة "أوكسفام"، نظّم دورتين تدريبيتين خلال شهري جانفي ومارس 2024 حول الصحة الجنسية والانجابية وهو يستهدف نحو 500 من ذوي/ات الاعاقة بشكل غير مباشر عبر الترجمة بلغة الاشارة وطبع دليل حول الصحة الانجابية والجنسية بطريقة

براي.



...





وبيّن ان المشروع التدريبي يتواصل الى غاية شهر أكتوبر القادم ويتكون في مجمله من خمس ورشات، لافتا الى أن باقي الورشات سيتم تنظيمها تباعا خلال أشهر أفريل وماي

وجوان 2024 وسيستهدف المشروع التدريبي في بعض ورشاته الطلبة والقابلات وأطباء النساء و التوليد للتكوين حول كيفية ايصال المعلومة لذوات وذوي الاعاقة وتقديم الخدمة الصحية المناسبة والناجعة.



وذكر المنصوري أن من أبرز أهداف هذا المشروع هو تطوير دليل خاص بذوي/ات الاعاقة في مجال الصحة الجنسية والانجابية وللمتعاملين في المجال الصحي وايجاد السبل

للتثقيف الصحي.



واعتبر أن مسألة التثقيف الصحي حول الصحة الانجابية والجنسية لدى ذوي/ات الاعاقة مغيبة تماما لدى أصحاب الاعاقة البصرية وتنضاف اليها اشكاليات في تقديم الخدمات

المناسبة فضلا عن غياب المعلومة لدى هذه الفئة في مختلف المراحل التعليمية وغياب التكوين لدى مقدمي الخدمات الصحية في المقاربة الحقوقية لذوي/ات الاعاقة.