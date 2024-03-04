بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد :الترجي الرياضي يحسم الكلاسيكو امام النجم الساحلي 34-26

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فاز الترجي الرياضي على النجم الساحلي بنتيجة 34-26 اليوم الاثنين بالقاعة الرياضية متعددة الاختصاصات برادس في كلاسيكو الجولة الافتتاحية من منافسات المجموعة الاولى ضمن مرحلة التتويج لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد.



وانفرد الترجي الرياضي الذي دخل مرحلة التتويج ب3 نقاط حوافز بالمرتبة الاولى برصيد 6 نقاط متقدما بفارق نقطة واحدة على نادي ساقية الزيت صاحب المركز الثاني الذي فاز يوم السبت الماضي على بعث بني خيار بنتيجة 29-28.





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ولحساب المجموعة الثانية، حقق النادي الافريقي انتصارا عريضا على ضيفه سبورتينغ المكنين بنتيجة 42-30. وصعد النادي الافريقي الذي استهل مرحلة التتويج ب3 نقاط حوافز الى المركز الاول برصيد 6 نقاط متقدما على مكارم المهدية صاحب المركز الثاني ب5 نقاط بعد تغلبه يوم السبت الماضي على اتحاد منزل تميم 36-26.



وفي ما يلي النتائج الكاملة لمباريات الجولة الافتتاحية بمجموعتيها الاولى والثانية:

المجموعة الاولى

الاثنين 4 مارس 2024

الترجي الرياضي - النجم الساحلي 34-26



السبت 2 مارس 2024

نادي ساقية الزيت - بعث بني خيار 29-28



الترتيب ن ل

1- الترجي الرياضي 6 1

2- نادي ساقية الزيت 5 1

3- بعث بني خيار 2 1

4- النجم الساحلي 1 1



المجموعة الثانية

الاثنين 4 مارس 2024

النادي الافريقي - سبورتينغ المكنين 42-30



السبت 2 مارس 2024

مكارم المهدية - اتحاد منزل تميم 36-26



الترتيب ن ل

1- النادي الافريقي 6 1

2- مكارم المهدية 5 1

3- اتحاد منزل تميم 2 1

4- سبورتينغ المكنين 1 1