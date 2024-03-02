بطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة - نتائج مقابلات الجولة السابعة لمرحلة التتويج

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في ما يلي نتائج مقابلات الجولة السابعة من مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة التي دارت اليوم السبت:

سعيدية سيدي بوسعيد - الاولمبي القليبي 3-2

النجم الساحلي - النادي الصفاقسي 1-3

الجمعة 1 مارس



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الترجي الرياضي - مولدي بوسالم 3-0

الترتيب ن ل

1 - الترجي الرياضي التونسي 21 7

2 - النادي الرياضي الصفاقسي 18 7

3 - مولودية بوسالم 9 7

4 - النجم الرياض الساحلي 8 7

5 - الأولمبي القليبي 5 7

6 - سعيدية سيدي بوسعيد 2 7

