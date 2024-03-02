بطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة - نتائج مقابلات الجولة السابعة لمرحلة التتويج

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في ما يلي نتائج مقابلات الجولة السابعة من مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة التي دارت اليوم السبت:
سعيدية سيدي بوسعيد - الاولمبي القليبي 3-2
النجم الساحلي - النادي الصفاقسي 1-3
الجمعة 1 مارس
سعيدية سيدي بوسعيد - الاولمبي القليبي 3-2
النجم الساحلي - النادي الصفاقسي 1-3
الجمعة 1 مارس
الترجي الرياضي - مولدي بوسالم 3-0
الترتيب ن ل
1 - الترجي الرياضي التونسي 21 7
2 - النادي الرياضي الصفاقسي 18 7
3 - مولودية بوسالم 9 7
4 - النجم الرياض الساحلي 8 7
5 - الأولمبي القليبي 5 7
6 - سعيدية سيدي بوسعيد 2 7
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