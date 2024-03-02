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بن ناجي يناقش مع رئيس مجلس ادارة شركة اوريدو تدفق الانترنات وشبكة الآلياف البصرية في تونس

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Publié le Samedi 02 Mars 2024 - 19:04 قراءة: 0 د, 55 ث
      
ناقش وزير تكنولوجيات الاتصال، نزار بن ناجي، ورئيس مجلس إدارة شركة إتصالات قطر "أوريدو"، فيصل بن ثاني آل ثاني، ملف تطوير تدفق الإنترنات وشبكات الألياف البصرية في تونس.

وانعقد اللقاء على هامش المشاركة التونسية في فعاليات الدورة الأولى لقمة الواب بقطر وتم خلاله التأكيد على أهمية توفير خدمات الإنترنات ذات الجودة العالية للمواطنين والشركات الاقتصادية بما من شانه ان يساهم في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

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وتطرق الجانبان الى أهمية دور تكنولوجيا الجيل الخامس وضرورة الاستفادة منها لتحسين خدمات الربط بشبكات الانترنات وتعزيز الابتكار والتجديد وتطوير القطاعات الحيوية ممّا يساهم في زيادة القدرة التنافسية وازدهار الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات .


واكد بن ناجي وآل ثاني، خلال الاجتماع ، على أهمية تطوير خدمات الإيواء والحوسبة السحابية بهدف خلق بيئة مناسبة لاستضافة البيانات وتوفير الخدمات السحابية بطريقة مؤمنة وموثوقة.


واطلع بن ناجي، خلال زيارته الى مركز البيانات لشركة أوريدو، على أحدث التكنولوجيات المستخدمة في توفير خدمات الإيواء والحوسبة السحابية وأبرز التقنيات الحديثة في مجال تخزين البيانات وتشغيل الخوادم.


وكانت شركة الاتصالات أوريدو وقعت خلال شهر فيفري 2021 إتفاق شراكة مع مركز الدراسات والبحوث للاتصالات  لقياس مطابقة تكنولوجيات الجيل الخامس للمعايير الدولية.


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