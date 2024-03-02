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القبض على 3 عناصر تكفيرية مفتش عنهم وصادرة في شأنهم أحكام سجنية (الحرس الوطني)

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Publié le Samedi 02 Mars 2024 - 19:02 قراءة: 0 د, 20 ث
      
تمكّنت دوريات تابعة لمصالح التوقي من الإرهاب والوحدات الإستعلاماتية بمختلف أقاليم الحرس الوطني (سليانة والكاف ونابل)، من ضبط ثلاثة عناصر تكفيرية مفتش عنهم لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة "من
أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي"، وصادرة في شأنهم أحكام سجنية تتراوح بين سنة وأربع سنوات.

وأفادت الإدارة العامة للحرس الوطني في بلاغ لها، اليوم السبت، بانّ النيابة العمومية أذنت بعد مراجعتها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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