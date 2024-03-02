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المنتخب التونسي للاواسط لكرة اليد يشارك في البطولة العربية للشباب في افريل القادم

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Publié le Samedi 02 Mars 2024 - 11:15 قراءة: 0 د, 14 ث
      
يشارك المنتخب التونسي للأواسط (مواليد 2004-2005) من 21 الى 30 افريل القادم في البطولة العربية للشباب لكرة اليد التي ستستضيفها الدار البيضاء بالمغرب.
والى جانب المنتخب التونسي، اكدت منتخبات الجزائر والعربية السعودية والكويت مشاركتها الى حد الان في هذه البطولة فضلا عن منتخب لمغرب (البلد المنظم).


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