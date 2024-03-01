بطولة الرابطة 2 - برنامج وحكام الجولة 17

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في ما يلي برنامج وحكام مقابلات الجولة السابعة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي ستدور ايام السبت 2 والاحد 3 والاثنين 4 مارس الجاري بداية من الساعة الثانية والنصف بعد الظهر //



المجموعة الاولى

السبت 2 مارس 2024



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في مساكن

هلال مساكن - شبيبة العمران الحكم / سيف الدين الورتاني



الاحد 3 مارس 2024

في قربة

النادي القربي - مستقبل وادي الليل الجكم / محمد علي قروية

في حمام سوسة

امل حمام سوسة - النجم الرادسي الحكم / نبيل حمادي

في جندوبة

جندوبة الرياضية - القلعة الرياضية الحكم / سفيان الورتاني



الاثنين 4 مارس 2024

في بن عروس

سبورتينغ بن عروس - شبيبة القيروان الحكم/ حسني النايلي

في حمام الانف

نادي حمام الانف - مرجان طبرقة الحكم / بسام بلعيد



المجموعة الثانية

السبت 2 مارس 2024

في الشابة

هلال الشابة - مكارم المهدية الحكم / احمد الذوادي

في قابس

الملعب القابسي - سبورينغ المكنين الحكم / حسام بن ساسي

في جربة

امل جربة - مستقبل قابس الحكم / محمود قصيعة



الاحد 3 مارس 2024

في الرجيش

مستقبل الرجيش - اولمبيك مدنين الحكم / ايمن النصري

في جلمة

نسر جلمة - ترجي جرجيس الحكم / عبد الحميد بدر الدين

في تطاوين

امل الرقبة - اولمبيك سيدي بوزيد الحكم/ حسام الحاج علي