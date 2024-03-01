بطولة الرابطة 2 - برنامج وحكام الجولة 17

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في ما يلي برنامج وحكام مقابلات الجولة السابعة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي ستدور ايام السبت 2 والاحد 3 والاثنين 4 مارس الجاري بداية من الساعة الثانية والنصف بعد الظهر //
المجموعة الاولى
السبت 2 مارس 2024
المجموعة الاولى
السبت 2 مارس 2024
في مساكن
هلال مساكن - شبيبة العمران الحكم / سيف الدين الورتاني
الاحد 3 مارس 2024
في قربة
النادي القربي - مستقبل وادي الليل الجكم / محمد علي قروية
في حمام سوسة
امل حمام سوسة - النجم الرادسي الحكم / نبيل حمادي
في جندوبة
جندوبة الرياضية - القلعة الرياضية الحكم / سفيان الورتاني
الاثنين 4 مارس 2024
في بن عروس
سبورتينغ بن عروس - شبيبة القيروان الحكم/ حسني النايلي
في حمام الانف
نادي حمام الانف - مرجان طبرقة الحكم / بسام بلعيد
المجموعة الثانية
السبت 2 مارس 2024
في الشابة
هلال الشابة - مكارم المهدية الحكم / احمد الذوادي
في قابس
الملعب القابسي - سبورينغ المكنين الحكم / حسام بن ساسي
في جربة
امل جربة - مستقبل قابس الحكم / محمود قصيعة
الاحد 3 مارس 2024
في الرجيش
مستقبل الرجيش - اولمبيك مدنين الحكم / ايمن النصري
في جلمة
نسر جلمة - ترجي جرجيس الحكم / عبد الحميد بدر الدين
في تطاوين
امل الرقبة - اولمبيك سيدي بوزيد الحكم/ حسام الحاج علي
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