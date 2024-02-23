وزير التربية: "أصبح من الضروري الاستثمار في رقمنة القطاع التربوي لضمان تعليم ذي جودة عالية"

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قال وزير التربية محمد علي البوغديري اليوم الجمعة إنه "أصبح من الضروري الاستثمار في رقمنة القطاع التربوي لضمان تعليم ذي جودة عالية"، وذلك خلال إشرافه على انطلاق أشغال يوم دراسي حول "التحول الرقمي في المجال التربوي" نظمته الإدارة العامة للإعلامية والإدارة الالكترونية بوزارة التربية.



وأبرز الوزير، خلال هذا اليوم الدراسي الذي حضرته مديرة مكتب تونس لشركة "مايكروسوفت"، ان الادماج المكثف للتكنولوجيا الرقمية ّفي مختلف القطاعات أدى إلى تغييرات كبيرة وجذرية خاصة في المجال التربوي، مذكرا بأن التحول الرقمي أخذ منعطفا جديدا خصوصا مع أزمة كوفيد 19، وفق بلاغ للوزارة.





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واعتبر في ذات السياق، ان التحول الرقمي هو مشروع استراتيجي وذو أولوية لما له من دور في تعزيز الكفاءة والفاعلية في البرامج التعليمية وتطوير نظم التعليم لجعلها مواكبة للمقاربات التربوية الحديثة.



وأكد وزير التربية حرص تونس الدائم على دفع العلاقات الاستراتيجية مع الشركات العالمية الفاعلة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال على غرار شركة "مايكروسوفت" بما يدعم تموقع تونس كوجهة مميّزة في المجالات ذات العلاقة بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.



ومن جهة أخرى، اشارت مديرة مكتب تونس لشركة "مايكروسوفت" الى أهمية الشراكة المبرمة بين الحكومة التونسية وشركة "مايكروسوفت" لتمكين الإدارات العمومية وقطاعات التربية والتعليم العالي والتكوين المهني من استغلال نظم التشغيل والمنظومات الرقمية بكل نجاعة وفاعلية.







