هطول كميات متفاوتة من الامطار خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية

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شهدت مختلف مناطق البلاد هطول كميات متفاوتة من الامطار خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية خاصة في زغوان (16 ملم) و سد وادي الكبير (12 ملم)و و المنيهلة (13 ملم) وفق بلاغ للمعهد الوطني للرصد الجوي.



وفيما يلي كميات الامطار بحساب الميلمتر حسب الولايات:





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ولاية زغوان: زغوان 16//الزريبة 4// سد وادي الكبير 12// عين عسكر 10 //مقرن 9//بئر مشارقة 9 // و//سد بئر مشارقة 8//



ولاية منوبة: //برج العامري 10 // المرناقية 10 //طبربة 1 //منوبة 1//



ولاية اريانة ://اريانة 1 //قلعة الاندلس 1// سيدي ثابت 1 //المنيهلة 13 //



ولاية بن عروس ://فوشانة 7// و//بئر الباي 3//



ولاية تونس ://سيدي بوسعيد 1//



ولاية بنزرت: /تينجة 3 //ماطر 2 //منزل بورقيبة 1// بنزرت 5 //سجنان 5 //



ولاية نابل: //قرمبالية 1//



ولاية جندوبة ://فرنانة 2 //بني مطير 2// سد بوهرتمة 2// طبرقة 2 //عين دراهم 3 //بوسالم 3 //الفايجة 6 //بلطة بوعوان 2//



ولاية باجة ://مجاز الباب 1// نفزة 4 //تيبار 1 //سد كساب 2 //



ولاية الكاف: //نبر 2 //الكاف 1 //وادي ملاق 1 //الطويرف 1 //القصور 1 //ساقية سيدي يوسف 1 //