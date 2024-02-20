Babnet

قريبا تدعيم المستشفى المحلي بفوسانة بطبيب صحة عمومية وإبرام عقود مع أطباء خواص لتأمين عيادات مراكز الصحة الأساسية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5f4a303815f231.81241744_elipjnghqofmk.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 20 Février 2024 - 14:39 قراءة: 0 د, 34 ث
      
ينتظر ان ستم قريبا، تدعيم المستشفى المحلي بمعتمدية فوسانة من ولاية القصرين بطبيب صحة عمومية وإبرام عقود مع أطباء صحة من القطاع الخاص لتأمين عيادات مراكز الصحة الأساسية بالمنطقة، وفق المدير الجهوي للصحة عبد الغني الشعباني.

وبين الشعباني في تصريح إعلامي أن الدائرة الصحية بفوسانة سجلت في الآونة الأخيرة نقصا في الاطارات الطبية، وهو ما دعا الى الاتفاق على انتداب طبيب جديد للصحة العمومية للعمل بالمستشفى المحلي بفوسانة، الذي يشهد اكتظاظا، مع تدعيم مراكز الخط الأول بأطباء من القطاع الخاص، وذلك خلال جلسة عمل التأمت موفى الأسبوع المنقضي بمقر الولاية، تحت إشراف والي الجهة رضا الركباني وبحضور المعتمد الأول والمدير الجهوي للصحة وممثلي عمادة الأطباء ونقابة الأطباء وعدد من مكونات المجتمع المدني .


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 282527


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 16:01 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
All Radio in One    
*.*.*