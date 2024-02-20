قريبا تدعيم المستشفى المحلي بفوسانة بطبيب صحة عمومية وإبرام عقود مع أطباء خواص لتأمين عيادات مراكز الصحة الأساسية

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ينتظر ان ستم قريبا، تدعيم المستشفى المحلي بمعتمدية فوسانة من ولاية القصرين بطبيب صحة عمومية وإبرام عقود مع أطباء صحة من القطاع الخاص لتأمين عيادات مراكز الصحة الأساسية بالمنطقة، وفق المدير الجهوي للصحة عبد الغني الشعباني.



وبين الشعباني في تصريح إعلامي أن الدائرة الصحية بفوسانة سجلت في الآونة الأخيرة نقصا في الاطارات الطبية، وهو ما دعا الى الاتفاق على انتداب طبيب جديد للصحة العمومية للعمل بالمستشفى المحلي بفوسانة، الذي يشهد اكتظاظا، مع تدعيم مراكز الخط الأول بأطباء من القطاع الخاص، وذلك خلال جلسة عمل التأمت موفى الأسبوع المنقضي بمقر الولاية، تحت إشراف والي الجهة رضا الركباني وبحضور المعتمد الأول والمدير الجهوي للصحة وممثلي عمادة الأطباء ونقابة الأطباء وعدد من مكونات المجتمع المدني .