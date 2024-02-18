بنزرت:  قائمة المدير الاسبق لطفي الصفاقسي تفوز برئاسة جمعية مهرجان بنزرت الدولي للفترة النيابية 20242026

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فازت القائمة الكاملة للمدير الاسبق لمهرجان بنزرت الدولي لطفي الصفاقسي برئاسة جمعية المهرجان للفترة النيابية 20242026، وذلك إثر فعاليات الجلسة العامة الإنتخابية لجمعية مهرجان بنزرت الدولي العريق.



وانتظمت هذه الانتخابات اليوم الاحد بفضاء مسرح المرحوم عبد الحفيظ بن عيسى ببنزرت المدينة .

وضمنت القائمة الفائزة كل من لطفي الصفاقسي وصابر جلاجلة وحمزة الطياشي ورمزي بن غربية ومحمد مهدي بن هيبة وصحبي السعيداني وسفيان بن ظافر ومحرز الصدقاوي ومحمد فليس وحنان بن براهم ويسرى العيساوي وأحمد الطريفي وملاك الرزقي.



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يذكر ان فعاليات الجلسة العامة الانتخابية سيرتها لجنة قانونية مستقلة ضمت كل من الاساتذة لمجد جبالية وعلي العفوري و انيس الصوابني، وشارك في عملية التصويت 94 منخرطا ومنخرطة، اعتمدت خلالها اللجنة القانونية 84 ورقة، وإلغاء 10 ورقات .



وتشدر الغشارة الى ان فعاليات مهرجان بنزرت الدولي كان قد عاش الموسم المنقضي على وقع عدد من الاشكاليات التي كادت ان تعصف بدورته الصائفية المنقضية ، تطلبت تدخلا عاجلا من قبل رئيس المجلس الجهوي للثقافة والي بنزرت سمير عبد اللاوي الذي تولى تعيين هيئة تسييرية سهرت على إنجاح الدورة الفارطة، وسينظم قريبا اجتماع للجمعية لاتمام عملية توزيع المهام بين أعضائها.